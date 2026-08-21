Visite du parc du Clos Landar (maison de Maitre Philippe), Clos Landar, L’Arbresle

Informations pratiques

Visite du parc du Clos Landar (maison de Maitre Philippe) Dimanche 20 septembre, 10h00 Clos Landar Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du parc du Clos Landar, agrémentée de l’exposition de la vie de ce célèbre thaumaturge et d’oeuvres picturales de Joseph Forestier. Des membres des Amis du Vieil Arbresle seront à votre disposition pour évoquer l’histoire de ce lieu et la vie de ce personnage

Clos Landar 69210 L’Arbresle L’Arbresle 69210 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://amis-arbresle.com Maison de Maitre Philippe Parking du 8 mai 1945

Visite libre du parc du Clos Landar, agrémentée de l’exposition de la vie de ce célèbre thaumaturge et d’oeuvres picturales de Joseph Forestier. Des membres des Amis du Vieil Arbresle seront à votre…

AVA