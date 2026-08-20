Concert les plus grands airs d’opéra, Salle Claude Terrasse, L’Arbresle

Informations pratiques

Concert les plus grands airs d’opéra Dimanche 20 septembre, 18h00 Salle Claude Terrasse Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Concert du choeur départemental du Rhône avec l’orchestre symphonique de Lyon dirigé par Jean-Pierre Prajoux sur le thème Opéra romantique (Bizet, Verdi et Wagner). Un concert exceptionnel d’une heure qui aura lieu à L’Arbresle pour la première fois.

Salle Claude Terrasse 201 rue de paris 69210 L’Arbresle L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 80 57 82 00 https://www.faitesdelamusique.org/ https://www.facebook.com/armdrhone [{« type »: « link », « value »: « https://www.faitesdelamusique.org/ »}] https://www.faitesdelamusique.org/ Parking

Concert du choeur départemental du Rhône avec l’orchestre symphonique de Lyon dirigé par Jean-Pierre Prajoux sur le thème Opéra romantique (Bizet, Verdi et Wagner). Un concert exceptionnel d’une qui…

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