Démonstration de tissage, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle

Informations pratiques

Démonstration de tissage 19 et 20 septembre Espace Découverte du Pays de L’Arbresle Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le tissage s’est développé à L’Arbresle au XIXème siècle pour devenir une quasi mono-industrie produisant du velours de 1880 à 1960. La visite propose une démonstration de tissage sur métier mécanique de 1925 ainsi que sur des métiers miniatures créés de toutes pièces par un ancien gareur : Pierre Pignard.

Espace Découverte du Pays de L’Arbresle 18 place Sapéon, 69210 L’Arbresle, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 07 78 82 53 08 http://www.amis-arbresle.com L’Atelier contient la collection de métiers miniatures ou grandeur nature des Amis du Vieil Arbresle. Le musée est ouvert aux heures d’ouverture de l’Office du Tourisme. Des commentaires et explications sont donnés dans chaque salle par des vidéos pédagogiques en français avec sous titrage en anglais.

Le tissage s’est développé à L’Arbresle au XIXème siècle pour devenir une quasi mono-industrie produisant du velours de 1880 à 1960. La visite propose une démonstration de tissage sur métier de 1925…

©AVA