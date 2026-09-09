Atelier vitrail 8-12 ans, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle
samedi 19 septembre 2026 · Espace Découverte du Pays de L'Arbresle · L'Arbresle
Informations pratiques
Atelier vitrail 8-12 ans 19 et 20 septembre Espace Découverte du Pays de L’Arbresle Rhône
Limité à 8 enfants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Vous avez entre 8 et 12 ans. Devenez un passeur de lumière en découvrant le métier de maître verrier le temps de l’atelier vitrail en papier animé. Des gabarits pré découpés, du papier vitrail, une paire de ciseaux seront à votre disposition. L’atelier fonctionnera par groupe de 8 enfants et sur inscription.
Inscription téléphonique : Odile Doyen : 06 28 03 58 67
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle 18 place Sapéon, 69210 L’Arbresle, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 07 78 82 53 08 http://www.amis-arbresle.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 28 03 58 67 »}] L’Atelier contient la collection de métiers miniatures ou grandeur nature des Amis du Vieil Arbresle. Le musée est ouvert aux heures d’ouverture de l’Office du Tourisme. Des commentaires et explications sont donnés dans chaque salle par des vidéos pédagogiques en français avec sous titrage en anglais.
Vous avez entre 8 et 12 ans. Devenez un passeur de lumière en découvrant le métier de maître verrier le temps de l’atelier vitrail en papier animé. Des gabarits pré découpés, du papier vitrail, une à…
©AVA
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