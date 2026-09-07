Démonstration de filage, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle
samedi 19 septembre 2026 · Espace Découverte du Pays de L'Arbresle · L'Arbresle
Informations pratiques
Démonstration de filage Samedi 19 septembre, 14h30 Espace Découverte du Pays de L’Arbresle Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
La Guilde d’Arborosa se propose de commenter les techniques propres au filage. Le public pourra voir des fuseaux, rouets et différentes fibres végétales et animales qu’il est possible de filer.
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle 18 place Sapéon, 69210 L’Arbresle, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 07 78 82 53 08 http://www.amis-arbresle.com L’Atelier contient la collection de métiers miniatures ou grandeur nature des Amis du Vieil Arbresle. Le musée est ouvert aux heures d’ouverture de l’Office du Tourisme. Des commentaires et explications sont donnés dans chaque salle par des vidéos pédagogiques en français avec sous titrage en anglais.
La Guilde d’Arborosa se propose de commenter les techniques propres au filage. Le public pourra voir des fuseaux, rouets et différentes fibres végétales et animales qu’il est possible de filer.
©AVA
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