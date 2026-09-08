La pierre dorée sous toutes ses formes dans L’Arbresle, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle
samedi 19 septembre 2026 · Espace Découverte du Pays de L'Arbresle · L'Arbresle
Informations pratiques
La pierre dorée sous toutes ses formes dans L’Arbresle Samedi 19 septembre, 10h00 Espace Découverte du Pays de L’Arbresle Rhône
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Cette pierre jaune appelée pierre dorée une fois sortie de la carrière, peut prendre toutes sortes de formes à L’Arbresle : encadrement, escalier en colimaçon, meneaux, arc en accolade, corbeaux à chanvre, clocher, pont, bas-relief, colonnes…statues etc A découvrir
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle 18 place Sapéon, 69210 L’Arbresle, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 07 78 82 53 08 http://www.amis-arbresle.com [{« type »: « email », « value »: « amis-arbresle@sfr.fr »}] L’Atelier contient la collection de métiers miniatures ou grandeur nature des Amis du Vieil Arbresle. Le musée est ouvert aux heures d’ouverture de l’Office du Tourisme. Des commentaires et explications sont donnés dans chaque salle par des vidéos pédagogiques en français avec sous titrage en anglais.
Cette pierre jaune appelée pierre dorée une fois sortie de la carrière, peut prendre toutes sortes de formes à L’Arbresle : encadrement, escalier en colimaçon, meneaux, arc en accolade, corbeaux à…
AVA
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