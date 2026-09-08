Histoire des bannières du Rhône, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle

Informations pratiques

Histoire des bannières du Rhône 19 et 20 septembre Espace Découverte du Pays de L’Arbresle Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Qu’elles soient civiles ou religieuses, les bannières témoignent du passé de nos communes. Par les images et les textes qu’elles présentent, elles rassemblent, fédèrent et rallient autour d’une croyance, d’une valeur, d’une passion ou d’une revendication., Certains usages ayant évolué, les bannières ont souvent été oubliées. Les Archives départementales les a recensées et étudiées. Cette exposition vous propose de découvrir le rôle, la symbolique et la diversité de ce patrimoine souvent mal connu.

Espace Découverte du Pays de L’Arbresle 18 place Sapéon, 69210 L’Arbresle, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 07 78 82 53 08 http://www.amis-arbresle.com L’Atelier contient la collection de métiers miniatures ou grandeur nature des Amis du Vieil Arbresle. Le musée est ouvert aux heures d’ouverture de l’Office du Tourisme. Des commentaires et explications sont donnés dans chaque salle par des vidéos pédagogiques en français avec sous titrage en anglais.

Qu’elles soient civiles ou religieuses, les bannières témoignent du passé de nos communes. Par les images et les textes qu’elles présentent, elles rassemblent, fédèrent et rallient autour d’une d’une…

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