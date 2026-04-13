Visite du parc et du château d’Arlay, Château d’Arlay, Arlay

Visite du parc et du château d’Arlay 6 et 7 juin Château d’Arlay Jura

Visite libre | Visite parc seul : 7 € / Visite parc et château : 12 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez le parc et le château d’Arlay en autonomie.

Le samedi 6 juin de 10h à 12h, visitez le parc de 8 hectares (environ 1h de marche).

Le samedi et le dimanche, de 14h à 18h, visitez le parc ainsi que l’intérieur du château et ses 10 pièces meublées (environ 1h45).

Château d’Arlay 5192C rue du Bourg Dessus, 39140 Arlay, France Arlay 39140 Arlay Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384850422 http://www.arlay.com Réalisé à partir de 1775, le parc du château d’Arlay est une parfaite illustration de l’esprit de divertissement de cette époque, avec ses fabriques (théâtre de verdure, boulingrin…) et les ébauches de ses bosquets au cœur des vestiges de la forteresse médiévale . Les jeux d’ombres et de lumière du parc arboré et la « cascade verte » contribuent aussi au caractère romantique du parc. Des vestiges de siècles d’Histoire se superposent ici : des Mérovingiens jusqu’au XIXe siècle… 10 km au nord de Lons-le-Saunier par RN 83.

Découvrez le parc et le château d’Arlay en autonomie (avec documentation) :

© Chateau d’Arlay