Visite du Parc historique et botanique d’Ognon, Parc d’Ognon, Villers-Saint-Frambourg-Ognon

Informations pratiques

Visite du Parc historique et botanique d’Ognon Dimanche 20 septembre, 00h00, 10h00, 18h30 Parc d’Ognon Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite (une heure) d’un vaste Parc historique (Le Nôtre-17ème siècle) et botanique (Arboretum de 200 arbres de collecttion) comportant un Mail, deux grandes pièces d’eau, folie et statuaire.

Chiens et cyclistes admis.

Parc d’Ognon OGNON 60810 Route de Barbery Villers-Saint-Frambourg-Ognon 60810 Ognon Oise Hauts-de-France Parc historique et botanique du 17ème en forêt jardinée présentant un mail, deux pièces d’eau ,folie et statuaire. Dessiné par Le Nôtre; Arboretum de 200 arbres de collection.

Visite (une heure) d’un vaste Parc historique (Le Nôtre-17ème siècle) et botanique (Arboretum de 200 arbres de collection) comportant un Mail, deux grandes pièces d’eau, folie et statuaire.

©EAS