Visite du parc historique, Parco Storico di Villa Zileri Motterle, Monteviale

Visite du parc historique Dimanche 7 juin, 10h30 Parco Storico di Villa Zileri Motterle Vicenza

Maximum 25 personnes. L’entrée est de : € 10,00 € 5,00 pour les jeunes de 12 à 18 ans et pour les membres Drusilla APS GRATUIT pour les personnes handicapées et un accompagnateur et enfants jusqu’à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:15:00+02:00

Visite guidée du parc historique monumental de la Villa Zileri.

Parco Storico di Villa Zileri Motterle Viale Zileri, 4/6 36050 Monteviale (VI), Veneto Monteviale 36051 Vicenza Veneto +39 351 5345013 https://www.villazileri.it/ [{« type »: « email », « value »: « visite@villazileri.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +39 351 5345013 »}] Villa Zileri est un complexe historique monumental situé à proximité immédiate de la ville de Vicence, encore aujourd’hui inséré dans un vaste parc à son tour heureusement entouré d’une vaste zone de campagne. Le salon d’honneur de l’édifice est décoré par un cycle de fresques réalisé par Giambattista Tiepolo au début du XVIIIe siècle.

Visite guidée du parc historique monumental de la Villa Zileri.

©Villa Zileri