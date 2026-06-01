Visite guidée, Parco Storico di Villa Zileri Motterle, Monteviale

Visite guidée Samedi 6 juin, 16h00 Parco Storico di Villa Zileri Motterle Vicenza

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Visite guidée du salon d’honneur et de la grotte des coquillages

Parco Storico di Villa Zileri Motterle Viale Zileri, 4/6 36050 Monteviale (VI), Veneto Monteviale 36051 Vicenza Veneto +39 351 5345013 https://www.villazileri.it/ [{« type »: « email », « value »: « visite@villazileri.com »}] Villa Zileri est un complexe historique monumental situé à proximité immédiate de la ville de Vicence, encore aujourd’hui inséré dans un vaste parc à son tour heureusement entouré d’une vaste zone de campagne. Le salon d’honneur de l’édifice est décoré par un cycle de fresques réalisé par Giambattista Tiepolo au début du XVIIIe siècle.

Visite guidée du salon d’honneur et de la grotte des coquillages

©VillaZileri