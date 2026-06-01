Visite guidée, Parco Storico di Villa Zileri Motterle, Monteviale
Visite guidée, Parco Storico di Villa Zileri Motterle, Monteviale samedi 6 juin 2026.
Visite guidée Samedi 6 juin, 16h00 Parco Storico di Villa Zileri Motterle Vicenza
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Visite guidée du salon d’honneur et de la grotte des coquillages
Parco Storico di Villa Zileri Motterle Viale Zileri, 4/6 36050 Monteviale (VI), Veneto Monteviale 36051 Vicenza Veneto +39 351 5345013 https://www.villazileri.it/ [{« type »: « email », « value »: « visite@villazileri.com »}] Villa Zileri est un complexe historique monumental situé à proximité immédiate de la ville de Vicence, encore aujourd’hui inséré dans un vaste parc à son tour heureusement entouré d’une vaste zone de campagne. Le salon d’honneur de l’édifice est décoré par un cycle de fresques réalisé par Giambattista Tiepolo au début du XVIIIe siècle.
Visite guidée du salon d’honneur et de la grotte des coquillages
©VillaZileri
À voir aussi à Monteviale (Vicenza)
- Dialogue avec l’auteur du livre « La Négation Écologique » Paolo Vidali, Parco Storico di Villa Zileri Motterle, Monteviale 6 juin 2026
- Visite du parc historique, Parco Storico di Villa Zileri Motterle, Monteviale 7 juin 2026
- Laboratoire botanique « Entrecroiser les visions », Parco Storico di Villa Zileri Motterle, Monteviale 7 juin 2026
- Visite guidée du salon, de la grotte et de l’église, Parco Storico di Villa Zileri Motterle, Monteviale 7 juin 2026
- Visite guidée du potager des fruits de Marta, Parco Storico di Villa Zileri Motterle, Monteviale 7 juin 2026