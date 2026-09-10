Visite du Pays basque à la manière des estampes, BLEU La Galerie, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Visite du Pays basque à la manière des estampes 19 et 20 septembre BLEU La Galerie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

En s’inspirant du style des grands maîtres japonais de l’estampe, Éric Bourdon invite à parcourir le cœur du Pays basque et à redécouvrir ses joyaux sous un regard nouveau.

BLEU La Galerie 3 rue de l’Infante, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Chantaco Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine BLEU, la galerie souhaite être une galerie d’art pas comme les autres.

– Pas comme les autres car elle est avant-tout dédiée au monde maritime, qu’il soit sur ou sous l’eau, proche de la mer ou de l’océan, dans les ports, sur les plages ou à flanc de rochers ! Elle a aussi parfois un petit-côté « terre-mer », c’est sa faiblesse !!

– Pas comme les autres parce que, au Pays basque, elle expose des artistes de tous horizons, peintres, sculpteurs, photographes, graveurs, mosaïstes ou artisans d’art.

– Pas comme les autres aussi parce qu’elle met en avant la couleur, signe de vie, de fraîcheur et de joie comme un acte de résistance alors que le stress et la rudesse du monde tentent de nous submerger par leur grisaille !

– Pas comme les autres enfin parce qu’elle souhaite rendre l’art accessible au plus grand nombre en proposant des solutions douces de financement.

En s’inspirant du style des grands maîtres japonais de l’estampe, Éric Bourdon invite à parcourir le cœur du Pays basque et à redécouvrir ses joyaux sous un regard nouveau.

© Eric Bourdon