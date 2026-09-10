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Visite du Presbytère de Chapaize, Presbytère de Chapaize, Chapaize

samedi 19 septembre 2026 · Presbytère de Chapaize · Chapaize

Visite du Presbytère de Chapaize, Presbytère de Chapaize, Chapaize

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Presbytère de Chapaize
Adresse
15 Rue Nicolas de Laforest Chapaize
Ville
71460 Chapaize
Département
Saône-et-Loire

Visite du Presbytère de Chapaize 19 et 20 septembre Presbytère de Chapaize Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Récemment rénové, le presbytère de Chapaize est un site remarquable et visitable de l’extérieur seulement pour les Journées du Patrimoine.

Presbytère de Chapaize 15 Rue Nicolas de Laforest Chapaize Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Récemment rénové, le presbytère de Chapaize est un site remarquable et visitable de l’extérieur seulement pour les Journées du Patrimoine.

©Manon Desclèves

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