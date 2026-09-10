Visite du Presbytère de Chapaize, Presbytère de Chapaize, Chapaize

Informations pratiques

Visite du Presbytère de Chapaize 19 et 20 septembre Presbytère de Chapaize Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Récemment rénové, le presbytère de Chapaize est un site remarquable et visitable de l’extérieur seulement pour les Journées du Patrimoine.

Presbytère de Chapaize 15 Rue Nicolas de Laforest Chapaize Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Récemment rénové, le presbytère de Chapaize est un site remarquable et visitable de l’extérieur seulement pour les Journées du Patrimoine.

©Manon Desclèves