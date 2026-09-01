UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chapaize

Visite du Presbytère de Chapaize Journées Européennes du Patrimoine Presbytère de Chapaize Chapaize

samedi 19 septembre 2026 · Presbytère de Chapaize · Chapaize

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Presbytère de Chapaize
Adresse
15 Rue Nicolas de Laforest
Ville
71460 Chapaize
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Chapaize

Visite du Presbytère de Chapaize Journées Européennes du Patrimoine

Presbytère de Chapaize 15 Rue Nicolas de Laforest Chapaize Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Récemment rénové, le presbytère de Chapaize est un site remarquable et visitable extérieurement seulement pour les Journées du Patrimoine.   .

Presbytère de Chapaize 15 Rue Nicolas de Laforest Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   maria-paz@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite du Presbytère de Chapaize Journées Européennes du Patrimoine Chapaize a été mis à jour le 2026-08-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

À voir aussi à Chapaize (Saône-et-Loire)