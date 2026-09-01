Visite du Presbytère de Chapaize Journées Européennes du Patrimoine Presbytère de Chapaize Chapaize

Informations pratiques

Chapaize

Visite du Presbytère de Chapaize Journées Européennes du Patrimoine

Presbytère de Chapaize 15 Rue Nicolas de Laforest Chapaize Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Récemment rénové, le presbytère de Chapaize est un site remarquable et visitable extérieurement seulement pour les Journées du Patrimoine. .

Presbytère de Chapaize 15 Rue Nicolas de Laforest Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté maria-paz@sfr.fr

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L’événement Visite du Presbytère de Chapaize Journées Européennes du Patrimoine Chapaize a été mis à jour le 2026-08-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne