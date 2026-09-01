Visite du Presbytère de Chapaize Journées Européennes du Patrimoine Presbytère de Chapaize Chapaize
samedi 19 septembre 2026 · Presbytère de Chapaize · Chapaize
Informations pratiques
Chapaize
Visite du Presbytère de Chapaize Journées Européennes du Patrimoine
Presbytère de Chapaize 15 Rue Nicolas de Laforest Chapaize Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Récemment rénové, le presbytère de Chapaize est un site remarquable et visitable extérieurement seulement pour les Journées du Patrimoine. .
Presbytère de Chapaize 15 Rue Nicolas de Laforest Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté maria-paz@sfr.fr
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L’événement Visite du Presbytère de Chapaize Journées Européennes du Patrimoine Chapaize a été mis à jour le 2026-08-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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