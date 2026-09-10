Visite libre de l’église Saint-Martin au bourg de Chapaize, Église Saint-Martin de Chapaize, Chapaize

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Martin au bourg de Chapaize 19 et 20 septembre Église Saint-Martin de Chapaize Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Martin dans le bourg de Chapaize. Découvrez de nouvelles techniques d’architecture et une partie du patrimoine de Chapaize !

Église Saint-Martin de Chapaize Au Bourg, 71460 Chapaize Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Martin dans le bourg de Chapaize.

© Office de tourisme de Sennecey