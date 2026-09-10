Visite libre de l’église Saint-Martin au bourg de Chapaize, Église Saint-Martin de Chapaize, Chapaize
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin de Chapaize · Chapaize
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Martin au bourg de Chapaize 19 et 20 septembre Église Saint-Martin de Chapaize Saône-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Martin dans le bourg de Chapaize. Découvrez de nouvelles techniques d’architecture et une partie du patrimoine de Chapaize !
Église Saint-Martin de Chapaize Au Bourg, 71460 Chapaize Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Martin dans le bourg de Chapaize.
© Office de tourisme de Sennecey
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