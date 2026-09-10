Visite de l’église Notre-Dame de Lancharre, dans le hameau de Chapaize, Chapelle de Lancharre, Chapaize

Informations pratiques

Visite de l’église Notre-Dame de Lancharre, dans le hameau de Chapaize 19 et 20 septembre Chapelle de Lancharre Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Notre-Dame de Lancharre, dans le hameau de Chapaize. Une visite fascinante pour découvrir son architecture, son histoire et son rôle central dans la vie publique de l’époque.

Chapelle de Lancharre Lancharre, 71460 Chapaize Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté http://eglise.lancharre.free.fr Le site de Lancharre semble apparaître au Ier siècle après J.-C., sous le règne d’Auguste et grâce à la construction de la voie romaine reliant Tournus à Autun. D’après les fouilles archéologiques, il semble que Lancharre devait être un relais d’étape indispensable pour les voyageurs ayant franchi ou devant franchir le redoutable « col aux chêvres ». Cette prospérité ne semble pas s’être perpétuée au IIIe siècle et Lancharre tombe alors dans l’oubli. Traversées par de nombreuses invasions du Ve au Xe siècles (celtes, burgondes, normandes, hongroises) les vallées de la Saône et de la Grosne, qui délimitent le Mâconnais, ont trouvé leur identité grâce à l’implantation des moines venant de Noirmoutier à Tournus, et celle des bénédictins à Cluny. L’un des premiers exemples est celui de Chapaize, sous l’impulsion de Guillaume de Volpiano, venu de Lombardie. À proximité, les sires de Brançion fondent un collège de chanoinesses au cours du XIe siècle. Ce n’était pas un couvent mais plutôt un béguinage, où vivaient pieusement des dames de familles nobles. L’église primitive des XIe et XIIe siècles a été incluse dans les agrandissements du XIIIe siècle. Au début du XIIIe siècle, les chanoinesses embrassent la règle de saint Benoît, puis au XVIIe siècle le prieuré est transféré à Chalon-sur-Saône, où il prend le titre d’abbaye, après une réforme de la vie monastique pour la rendre conforme aux règles bénédictines. Pour la 2e fois, Lancharre tombe dans l’oubli et l’église abandonnée se délabre. La nef tombant en ruine, elle est démolie, par sécurité, à une date difficile à situer. Seuls ont étés conservés le chœur avec ses absides et le transept surmonté du clocher. Lancharre, qui était une commune indépendante, devient hameau de Chapaize en 1846. Le classement de l’église au titre des Monuments historiques en 1930 a permis la sauvegarde de cet édifice. D 215 ou chemin forestier entre Chapaize et Lancharre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Notre-Dame de Lancharre, dans le hameau de Chapaize.

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