Visite du prieuré de Vivoin, Prieuré de Vivoin, Vivoin

Informations pratiques

Visite du prieuré de Vivoin Samedi 19 septembre, 10h00 Prieuré de Vivoin Sarthe

Tarif plein 5€ / Tarif réduit 3€ (demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes de 15 à 26 ans / Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Venez découvrir le prieuré de Vivoin, son histoire étonnante, son architecture gothique et Renaissance ainsi que la vie monacale bénédictine à travers une visite guidée des intérieurs, des extérieurs, du cloître et des jardins monastiques.

Visite assurée par Juliette Poirot-Bourdain, conférencière

Prieuré de Vivoin 1 place des Tilleuls 72170 Vivoin Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire 0033607848529 https://www.prieure-vivoin.fr [{« type »: « link », « value »: « http://billetweb.fr/visite-historique-du-prieure »}] Le prieuré bénédictin de Vivoin fut vraisemblablement fondé au XIe siècle (1060) par Raoul Ier vicomte de Beaumont qui fit don de l’église Saint Hippolyte de Vivoin et d’un château attenant (aujourd’hui entièrement disparu) à l’abbaye bénédictine de Marmoutier près de Tours. La date exacte de la fondation du prieuré ne peut être soutenue avec précision, la charte de fondation originale ayant disparue. Les recherches historiques ont permis de définir que le prieuré fut du XIIIe au XVIe siècle un établissement important. À la Révolution, il était avec le prieuré de Château du Loir le plus vaste des sept prieurés dépendant de Marmoutier qui existaient dans le Haut Maine. Lorsqu’il est vendu comme bien national en 1791, il ne demeure plus que quelques moines dans le prieuré. C’est à la même époque que certains des bâtiments seront rasés, tandis que le reste des bâtiments servira à des usages agricoles jusqu’au milieu du XXe siècle. Dans un état de dégradation avancé au début des années 1960, à l’initiative du maire, de l’instituteur et de la population locale, il est racheté par la municipalité qui amorce sa restauration en 1965 avec le soutien de l’émission Chefs d’œuvre en péril. Plusieurs campagnes menées par des bénévoles ont permis de le reconstruire. Cédé au département de la Sarthe en 1974, le prieuré bénéficie de travaux de reconstitution et représente aujourd’hui un joyau de l’architecture religieuse du Haut Maine. Le Prieuré de Vivoin est aujourd’hui »hui un centre artistique et culturelle dédié à la musique et aux arts plastiques. Parking gratuit avec accès par les jardins.

Venez découvrir le prieuré de Vivoin, son histoire étonnante, son architecture gothique et Renaissance ainsi que la vie monacale bénédictine à travers une visite guidée des intérieurs.

© Alexis Lardilleux