Festival de Vivoin Prieuré Église Saint-Hippolyte Vivoin

Vivoin

Festival de Vivoin

Prieuré Église Saint-Hippolyte 1 Place des Tilleuls Vivoin Sarthe

Tarif : 160 – 160 – 160 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-16

Découvrez le Prieuré de Vivoin autrement !

Le Festival de Vivoin est de retour au Prieuré Saint-Hippolyte de Vivoin pour une nouvelle édition !

Au programme

Jeudi 17 septembre

– 20h30 Apocalypse (performance) Ensemble Irini Danielle Burgart Tarif plein 25€ Tarif réduit 20€

Vendredi 18 septembre

– 20h30 Duval Rameau (concert) Ensemble Il Caravaggio Tarif plein 35€ Tarif réduit 28€

Samedi 19 septembre

– 11h30 Musick for a while (concert) Gabriel Rignol Tarif plein 15€ Tarif réduit 12€

– 14h30 Sons et images de l’Apocalypse (conférence) par Raphaëlle Legrand gratuit, sur réservation

– 16h30 Les Sonates du Rosaire (concert) Ensemble Théodora Tarif plein 15€ Tarif réduit 12€

– 20h30 Éclats de Folie (concert) Ensemble Amarillis Tarif plein 35€ Tarif réduit 28€

Dimanche 20 septembre

– 11h30 Double, Double Toil and Trouble (concert promenade) Palisander Tarif plein 15€ Tarif réduit 12€

– 14h30 L’Apothéose de M. Violon (spectacle jeune public) Ensemble Le Caravansérail Tarif unique 8€ gratuit pour les enfants

– 16h30 Salve Regina (concert) Ensemble Matheus Tarif plein 35€ Tarif réduit 28€

– 18h Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles (concert en plein air) Gratuit

Les actions périphériques

– mercredi 16 septembre Masterclasses de direction Femmes à la baguette séances ouvertes au public, accès libre

– jeudi 17 septembre à 17h30 concerts dans le TER ligne Le Mans/Alençon

– vendredi 18 et samedi 19 septembre à 19h Dîners sur l’herbe Tarif plein 24€ Tarif réduit 12€

– samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h visite de l’exposition Apocalypse 1-14-21 Tarif plein 5€ Tarif réduit 3€

– samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h visite historique du Prieuré de Vivoin Tarif plein 5€ Tarif réduit 3€

– samedi 19 et dimanche 20 septembre à 13h Déjeuners sur l’herbe, rencontres avec les artistes Tarif plein 24€ Tarif réduit 12€

Billetterie sur https://www.festival-vivoin.fr/ .

Prieuré Église Saint-Hippolyte 1 Place des Tilleuls Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 84 85 29

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English :

Discover the Prieuré de Vivoin in a different way!

L’événement Festival de Vivoin Vivoin a été mis à jour le 2026-06-12 par CDT72