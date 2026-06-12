Festival de Vivoin Prieuré Église Saint-Hippolyte Vivoin
Festival de Vivoin Prieuré Église Saint-Hippolyte Vivoin mercredi 16 septembre 2026.
Vivoin
Festival de Vivoin
Prieuré Église Saint-Hippolyte 1 Place des Tilleuls Vivoin Sarthe
Tarif : 160 – 160 – 160 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-16
Découvrez le Prieuré de Vivoin autrement !
Le Festival de Vivoin est de retour au Prieuré Saint-Hippolyte de Vivoin pour une nouvelle édition !
Au programme
Jeudi 17 septembre
– 20h30 Apocalypse (performance) Ensemble Irini Danielle Burgart Tarif plein 25€ Tarif réduit 20€
Vendredi 18 septembre
– 20h30 Duval Rameau (concert) Ensemble Il Caravaggio Tarif plein 35€ Tarif réduit 28€
Samedi 19 septembre
– 11h30 Musick for a while (concert) Gabriel Rignol Tarif plein 15€ Tarif réduit 12€
– 14h30 Sons et images de l’Apocalypse (conférence) par Raphaëlle Legrand gratuit, sur réservation
– 16h30 Les Sonates du Rosaire (concert) Ensemble Théodora Tarif plein 15€ Tarif réduit 12€
– 20h30 Éclats de Folie (concert) Ensemble Amarillis Tarif plein 35€ Tarif réduit 28€
Dimanche 20 septembre
– 11h30 Double, Double Toil and Trouble (concert promenade) Palisander Tarif plein 15€ Tarif réduit 12€
– 14h30 L’Apothéose de M. Violon (spectacle jeune public) Ensemble Le Caravansérail Tarif unique 8€ gratuit pour les enfants
– 16h30 Salve Regina (concert) Ensemble Matheus Tarif plein 35€ Tarif réduit 28€
– 18h Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles (concert en plein air) Gratuit
Les actions périphériques
– mercredi 16 septembre Masterclasses de direction Femmes à la baguette séances ouvertes au public, accès libre
– jeudi 17 septembre à 17h30 concerts dans le TER ligne Le Mans/Alençon
– vendredi 18 et samedi 19 septembre à 19h Dîners sur l’herbe Tarif plein 24€ Tarif réduit 12€
– samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h visite de l’exposition Apocalypse 1-14-21 Tarif plein 5€ Tarif réduit 3€
– samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h visite historique du Prieuré de Vivoin Tarif plein 5€ Tarif réduit 3€
– samedi 19 et dimanche 20 septembre à 13h Déjeuners sur l’herbe, rencontres avec les artistes Tarif plein 24€ Tarif réduit 12€
Billetterie sur https://www.festival-vivoin.fr/ .
Prieuré Église Saint-Hippolyte 1 Place des Tilleuls Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 84 85 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Prieuré de Vivoin in a different way!
L’événement Festival de Vivoin Vivoin a été mis à jour le 2026-06-12 par CDT72
À voir aussi à Vivoin (Sarthe)
- Guinguette Vivoin 4 juillet 2026
- Concert folk avec Clemt dans un jardin à Vivoin – 18 juillet, Jardin à la campagne (et sa scène), Vivoin 18 juillet 2026