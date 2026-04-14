Concert folk avec Clemt dans un jardin à Vivoin – 18 juillet, Jardin à la campagne (et sa scène), Vivoin

Concert folk avec Clemt dans un jardin à Vivoin – 18 juillet Samedi 18 juillet, 19h00 Jardin à la campagne (et sa scène) Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T19:00:00+02:00 – 2026-07-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T19:00:00+02:00 – 2026-07-18T21:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/fbef323d (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Découvrez le charme d’un concert folk en acoustique dans un cadre bucolique à Vivoin. Clemt, auteur-compositeur-interprète, vous invite à un moment unique où mélodies entraînantes et textes soignés se rencontrent. Le jardin, avec sa grande scène, offre une ambiance intimiste propice au partage culturel. Aurélien vous accueillera chaleureusement pour cette première rencontre artistique. Profitez de cette occasion pour soutenir l’artiste et vivre une expérience musicale inoubliable. 18 juillet 2026 Jardin à la campagne, Vivoin ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/fbef323d

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Concert folk intimiste avec Clemt à Vivoin, 18 juillet. 10€, places limitées. Hormur Musique