Visite Les jardins secrets de Vivoin Vivoin
Visite Les jardins secrets de Vivoin Vivoin vendredi 7 août 2026.
Vivoin
Visite Les jardins secrets de Vivoin
Vivoin Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Découvrez le territoire Haute Sarthe Alpes Mancelles avec l’Office de Tourisme !
S’il y a bien un endroit propice à la flânerie et à la rêverie, c’est le jardin. Le vendredi 7 août après-midi, exceptionnellement, deux jardins privés nous ouvriront leurs portes sur la commune de Vivoin. Vous rencontrerez alors des propriétaires passionnés et passionnants le temps d’un après-midi.
Tarif 2€ par personne (gratuit moins de 18 ans), à régler sur place (merci de faire l’appoint).
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03.
Horaire de départ et point de rendez-vous communiqués à l’inscription. .
Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03
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English :
Discover the territory of Haute Sarthe Alpes Mancelles with the Tourist Office !
L’événement Visite Les jardins secrets de Vivoin Vivoin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT des Alpes Mancelles
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