Vivoin

Visite Les jardins secrets de Vivoin

Vivoin Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Découvrez le territoire Haute Sarthe Alpes Mancelles avec l’Office de Tourisme !

S’il y a bien un endroit propice à la flânerie et à la rêverie, c’est le jardin. Le vendredi 7 août après-midi, exceptionnellement, deux jardins privés nous ouvriront leurs portes sur la commune de Vivoin. Vous rencontrerez alors des propriétaires passionnés et passionnants le temps d’un après-midi.

Tarif 2€ par personne (gratuit moins de 18 ans), à régler sur place (merci de faire l’appoint).

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03.

Horaire de départ et point de rendez-vous communiqués à l’inscription. .

Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the territory of Haute Sarthe Alpes Mancelles with the Tourist Office !

L’événement Visite Les jardins secrets de Vivoin Vivoin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT des Alpes Mancelles