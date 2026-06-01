Visite du projet de restitution d’un clos béarnais, Maison Espalanusse, Lucq-de-Béarn

Visite du projet de restitution d’un clos béarnais 18 – 20 septembre Maison Espalanusse Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Et si l’histoire ne se trouvait pas seulement dans les châteaux…

On célèbre souvent les grandes pierres, les châteaux, les abbayes, les lieux de pouvoir. Mais qu’en est-il de ces lieux plus modestes, plus discrets, qui ont pourtant porté la vie, le travail et le quotidien de générations entières ?

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à découvrir la Maison Espalanusse, un clos béarnais dont la trace écrite la plus ancienne remonte à 1344.

Ici, pas de faste, mais une histoire profondément humaine, celle d’un monde rural façonné par le labeur, l’ingéniosité et le temps long. Un patrimoine souvent oublié, alors même qu’il a largement contribué à bâtir nos territoires et nos sociétés.

Au fil de la visite, vous parcourrez l’ensemble du domaine, découvrirez les éléments historiques connus et serez invités à porter un regard attentif sur les hypothèses qui entourent ses origines plus anciennes. Car la Maison Espalanusse se raconte autant par les archives que par ce qu’elle laisse deviner, dans ses murs, ses ouvertures et ses traces, autant d’indices d’un passé encore à explorer.

Ce projet de restauration est une invitation à redonner sa place au patrimoine rural, à reconnaître la valeur de ces lieux de vie et à transmettre une mémoire trop souvent laissée de côté.

Venez découvrir une autre manière de lire l’histoire.

Visites commentées tout au long de la journée, par créneaux de 2 heures : 10 h à 12 h, 14 h à 16 h, 16 h à 18 h.

Échanges autour du projet et des savoir-faire anciens.

Maison Espalanusse 338 chemin de Bernateix, 64360 Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 42 47 24 56 https://www.facebook.com/maisonespalanusse;https://www.instagram.com/maison_espalanusse/ La maison Espalanusse est un clos béarnais authentique inventorié pour la première fois en 1385 par les moines de l’abbaye voisine pour le compte du seigneur de l’époque, le célèbre Gaston Phœbus, prince des Pyrénées.

Elle fait partie des 240 maisons en pierre inventoriées à l’époque. La ferme et son domaine de 10 hectares traversent 30 ans d’abandon jusqu’à l’acquisition de cette dernière par la famille Nanglard qui rêve d’en faire un lieu d’exploration et d’expérimentation.

À la maison Espalanusse, nous parlons de la rénovation du bâti ancien avec des techniques anciennes, de jardin en permaculture, d’agroforesterie, d’apiculture naturelle et éthologique. On parlera aussi de la « culture » de l’eau avec les baissières ou swell.

On parlera également de résilience, autonomie alimentaire, respect du vivant et de la biodiversité. Présence d’un parking, toilette sèche.

Et si l’histoire ne se trouvait pas seulement dans les châteaux…

©Maison Espalanusse