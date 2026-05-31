Visite du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon (depuis Vélizy), Carrefour du Babillard, Vélizy-Villacoublay

Visite du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon (depuis Vélizy) Samedi 19 septembre, 14h00 Carrefour du Babillard Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le réseau hydraulique du domaine royal de Meudon est un ouvrage d’art, construit au XVIIe siècle par le marquis de Louvois, ministre de Louis XIV, alimentait en eau les jardins et fontaines de son château de Meudon.

Des vestiges de ce réseau subsistent en forêt de Meudon-Vélizy : ponts, ponceaux, dalots, rigoles, aqueducs souterrains… Certains ont été restaurés par l’association ARHYME.

Carrefour du Babillard Rue de Villacoublay 78140 Vélizy-Villacoublay Vélizy-Villacoublay 78140 Yvelines Île-de-France

Circuit commenté du réseau hydraulique du Domaine royal de Meudon (depuis Vélizy)

©GL-ARHYME