Visite du salon et de la bibliothèque de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie, Académie des sciences, belles lettres et arts de savoie, Chambéry

Informations pratiques

Visite du salon et de la bibliothèque de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie 19 et 20 septembre Académie des sciences, belles lettres et arts de savoie Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie a été fondée en 1820 par quatre personnalités chambériennes, le général comte de Loche, le chanoine Alexis Billiet, futur cardinal, le professeur et historien Georges-Marie Raymond et le sénateur comte Xavier de Vignet, époux de Césarine, sœur du poète Lamartine.

À l’occasion d’une donation du général de Boigne, le roi de Sardaigne Charles-Félix lui donne le titre de Société Royale Académique en 1827. Elle devient Académie Royale en 1848 sous le roi Charles-Albert. Confortée dans ses privilèges par Napoléon III en 1860, il lui octroie le titre d’Académie Impériale. Prenant son nom actuel à la chute du second Empire, elle est toujours une des rares Fondations sardes existant à ce jour en Savoie.

Elle est logée depuis 1874 au château de Chambéry par le Département de la Savoie. Elle tient des séances tous les mois sur des sujets historiques, patrimoniaux, d’actualité, scientifiques ou géopolitiques. Active depuis ses débuts dans des actions patrimoniales, elle est actuellement fortement engagée dans la rénovation du grand salon du théâtre Charles Dullin.

Le visite de son salon et de sa bibliothèque est libre pendant les journées du Patrimoine. Au-delà de son histoire, des portraits, des bustes, et de quelques ouvrages remarquables, les photographies des membres anciens et de quelques évènements sont présentées. Les membres présents peuvent répondre à toutes les questions des visiteurs intéressés.

https://www.academiesavoie.org

Académie des sciences, belles lettres et arts de savoie Château des Ducs de Savoie, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479841753 http://academiesavoie.org [{« link »: « https://www.academiesavoie.org »}] Local de l’Académie de Savoie comprenant une salle de réunion et une bibliothèque. Présence de portraits de membres : Cardinal Billiet, Georges-Marie Raymond, Ducis etc..; Sculptures offertes à l’académie. Masques mortuaires de trois membres. Bibliothèque avec plafond du XVI° siècle. Nombreux ouvrages et documents portant sur la Savoie. Porte de la Herse -Château de Chambéry

Journées européennes du patrimoine

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