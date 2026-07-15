Visite du Sémaphore Journée du patrimoine Perros-Guirec
samedi 19 septembre 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Visite du Sémaphore Journée du patrimoine
Boulevard du Sémaphore Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Rencontrez les guetteurs du Sémaphore et découvrez leur zone d’observation.
Réservation à l’Office de Tourisme.
Présentation obligatoire de la carte d’identité. .
Boulevard du Sémaphore Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15
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English :
L’événement Visite du Sémaphore Journée du patrimoine Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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