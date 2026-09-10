Visite du site de Notre Dame de Tonneteau à Gondrin, Chapelle Notre-Dame de Tonneteau, Gondrin

Informations pratiques

Visite du site de Notre Dame de Tonneteau à Gondrin 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame de Tonneteau Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite de la chapelle et du parc du sanctuaire Notre-Dame-de-Tonneteau

Chapelle Notre-Dame de Tonneteau 32 Rue de La Tonnelle, 32330 Gondrin Gondrin 32330 Gers Occitanie 0685093518 Chapelle du 17 ème siècle Parking

Visite de la chapelle et du parc du sanctuaire de notre dame de Tonneteau

©Michel Troïetto