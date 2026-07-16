Visite du site et découverte des missions de la Banque de France, Banque de France de Seine-Saint-Denis, La Courneuve

Informations pratiques

Visite du site et découverte des missions de la Banque de France Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France de Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Sur réservation uniquement. Ouverture des inscriptions à partir d’août sur le site Explore Paris (site de l’office du tourisme du 93)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Une visite ludique, pédagogique et conviviale vous attend !

Plongez dans l’histoir de la Banque de France en Seine-Saint-Denis et déciouvrez son implantation au coeur du site remarquable des usines Babcock, un lieu chargé d’histoire et de patrimoine industriel.

A travers un parcours immersif mélant découverte hitoritique, ateliers, animations, explorez les missions essentielles de la Banque de France au service des particuliers, des entreprises et de l’économie locale.

Nos équipes seront présentes et vous attendent pour vous faire mieux comprendre nos métiers : accompagnement des entreprises, inclusion financière, circulation fiduciaire, éducation budgétaire et financière autant de missions au service de toutes et de tous.

Petits et grands trouveront de quoi s’amuser : jeux autour de la monnaie, fresques à dessiner pour les enfants et de nombreux lots à gagner !

Banque de France de Seine-Saint-Denis 1 rue des usines Babcock 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 La Gare Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « isabelle.gastal@banque-france.fr »}] Venez découvrir l’histoire de la Banque de France en Seine-Saint-Denis, ses missions et ses métiers au cœur du patrimoine industriel des usines Babcock.

Parcours découverte ludique

©isabelle Gastal