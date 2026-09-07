Visite du site médiéval d’Auberoche, Chapelle Saint-Michel d’Auberoche, Bassillac et Auberoche

Informations pratiques

Visite du site médiéval d’Auberoche Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Michel d’Auberoche Dordogne

Gratuit. Entrée libre. Accès par un chemin escarpé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite d’un site médiéval du XIIe siècle.

Découvrez l’histoire du site médiéval d’Auberoche et de sa chapelle romane.

Venez en apprendre davantage sur l’origine et l’histoire du site d’Auberoche fondé au Xe siècle, la première bataille de la guerre de Cent Ans, l’épopée des Archambaud, les comtes de Périgord, avec la ville de Périgueux. Mais aussi sur la chapelle romane Saint-Michel d’Auberoche, bâtie au XIIe siècle, et sur l’histoire d’une restauration volontaire pour la sauvegarde de ce patrimoine classé au titre des Monuments historiques.

Chapelle Saint-Michel d’Auberoche 45 Rte de la Sandre, 24330 Bassillac et Auberoche, France Bassillac et Auberoche 24330 Le Change Dordogne Nouvelle-Aquitaine Le château fut sans doute construit pour parer aux invasions normandes qui dévastèrent le pays au IXe siècle. Cette châtellenie était placée sous la suzeraineté des évêques de Périgueux. La plus ancienne mention remonte aux guerres de Cent ans, relatée par Froissard qui raconte la défaite du roi de France face aux troupes anglaises de Lancastre. En 1345, Auberoche rentre sous l’autorité du roi de France. En 1385, le château est intégré au comté du Périgord. ££La chapelle du château peut dater du XIIe siècle. Son plan présente une nef séparée du choeur circulaire par un arc doubleau. La couverture en lauzes repose directement sur l’extrados des voûtes. L’abside était en dehors du système défensif. La nef était peut-être englobée dans d’autres constructions. Les murs de cet oratoire étaient autrefois ornés de fresques dont il subsiste des fragments très abîmés. Des archères furent pratiquées dans les placards du choeur, et semblent dater du XVIe siècle. Dans la nef, deux cheminées du 15e ou XVIIe siècle, indiquent que cet édifice fut transformé en habitation.

Participez à une visite commentée d’un site médiéval du XIIe siècle. …

©Michel Charenton