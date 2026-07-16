Visite du Site TechniNAT de Longueau (Technicentre NATional) maintenance des Locomotives. SNCF Voyageurs Matériel., TechniNAT SNCF, Longueau

Informations pratiques

Visite du Site TechniNAT de Longueau (Technicentre NATional) maintenance des Locomotives. SNCF Voyageurs Matériel. Dimanche 20 septembre, 09h00 TechniNAT SNCF Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le TechniNAT SNCF Voyageurs ouvre ses portes au public pour présenter ses misssions, son organisation, le matériel en répartion.

L’objectif est de présenter notre stucture en grand pour comprendre les enjeux des réparations de locomotives.

TechniNAT SNCF 2 rue Pierre Sémard 80330 Longueau Longueau 80330 Somme Hauts-de-France 0771712949 [{« type »: « email », « value »: « COM_TECHNINAT_2026@sncf.fr »}] Site de maintenance matériel des locomotives En voiture parking sur place

Le TechniNAT SNCF Voyageurs ouvre ses portes au public pour présenter ses misssions, son organisation, le matériel en répartion.

©Yann Audic