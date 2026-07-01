Visite du théâtre de Sartrouville et des Yvelines, Centre dramatique national, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, Sartrouville

Informations pratiques

Visite du théâtre de Sartrouville et des Yvelines, Centre dramatique national Samedi 19 septembre, 15h00 Théâtre de Sartrouville et des Yvelines Yvelines

Deux parcours : un adulte et un enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le théâtre de Sartrouville ouvrira ses portes le samedi 19 septembre dès 15h. Au menu : un après-midi découverte pour un public que nous espérons nombreux !

Les visites du théâtre sont un moment toujours très attendu par les petits et les grands. Chacun est curieux d’en savoir plus sur ce bâtiment mystérieux dont on ne connaît qu’une petite partie… Alors qu’est-ce qui se cache derrière la scène ? C’est l’envers du décor…

Que peut-on trouver dans ces lieux réservés d’ordinaire aux équipes techniques et aux artistes ? Vous aurez enfin l’occasion de le découvrir !

Menée par les équipes techniques et de relations avec les publics, ces visites permettent de voir le théâtre sous tous ses angles.

Une visite pleine de surprises, déclinée pour les adultes ou pour les enfants !

Toutes les infos : https://www.theatre-sartrouville.com/evenements/visites-du-theatre-2/

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines 1 place Jacques-Brel, 78500 Sartrouville, France Sartrouville 78500 Les Richebourgs Yvelines Île-de-France 0130867779 http://www.theatre-sartrouville.com [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-sartrouville.notre-billetterie.com/billets?spec=1423 »}] [{« link »: « https://www.theatre-sartrouville.com/evenements/visites-du-theatre-2/ »}] Seul Centre dramatique national de la grande couronne parisienne, le théâtre de Sartrouville est fondé en 1966 à l’appel de Claude Sévenier, avec Patrice Chéreau puis Catherine Dasté. Celle-ci est à l’origine de la dimension « jeune public » de ce théâtre, portée par la biennale de création théâtrale « Odyssées en Yvelines », créée en 1997. Il est dirigé par Sylvain Maurice. Parkings gratuits à proximité. En transports en commun : – RER A : Châtelet-les-Halles > gare de Sartrouville (20 min) – Transilien ligne L : Paris Saint-Lazare > gare de Sartrouville (20 min) Depuis la gare de Sartrouville – Bus 5 : direction Trembleaux / arrêt Théâtre (10 min) – Bus 272 : direction gare d’Argenteuil / arrêt Clemenceau (15 min) – Bus 9 : direction gare d’Argenteuil / arrêt Paul-Bert (15 min)

Visite commentée

© Mélanie Desprez