Visite du Verger Tiocan, Verger Tiocan, Péron

Informations pratiques

Visite du Verger Tiocan Samedi 19 septembre, 14h00 Verger Tiocan Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Accédez librement au Verger, et ses 400 arbresfruitiers. Rencontrez les bénévoles qui s’occupent de ce patrimoine toute l’année.

Bienvenue !

Verger Tiocan Chemin du Verger Tiocan – 01630 Greny Péron 01630 Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://www.verger-tiocan.mon-paysdegex.fr/ Le Verger a été crée il y a plus de 30 ans par des passionnés pour sauvegarder les variétés anciennes de pommes du Pays de Gex Stationnement devant le portail

Accédez librement au Verger, et ses 400 arbresfruitiers. Rencontrez les bénévoles qui s’occupent de ce patrimoine toute l’année.

©Verger Tiocan