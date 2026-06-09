Visite du Vignoble Favre & Fils Vignoble Favre Saint-Pierre-d’Oléron
Visite du Vignoble Favre & Fils Vignoble Favre Saint-Pierre-d’Oléron jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Visite du Vignoble Favre & Fils
Vignoble Favre La Fromagerie Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 10:30:00
fin : 2026-08-27 11:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Pascal Favre, vigneron indépendant, soigne ses vignes familiales avec son équipe selon les principes de l’agriculture biologique. Il vous accueille pour une visite du chai et de la distillerie, suivie d’une dégustation de Pineau des Charentes.
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Vignoble Favre La Fromagerie Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 05 43 magasin.favre@orange.fr
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English : Visite du Vignoble Favre & Fils
Pascal Favre, an independent winegrower, tends to his family’s vineyards with his team in accordance with the principles of organic farming. He welcomes you for a tour of the winery and distillery, followed by a tasting of Pineau des Charentes.
L’événement Visite du Vignoble Favre & Fils Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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