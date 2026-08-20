Visite du village avec en accès libre les guides « Strada Musicale », ainsi que les pastilles sonores « Le chant du geste », Centre de création musicale Voce, Pigna

Informations pratiques

Visite du village avec en accès libre les guides « Strada Musicale », ainsi que les pastilles sonores « Le chant du geste » 18 – 20 septembre Centre de création musicale Voce Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Visite du village avec en accès libre les guides « Strada Musicale », ainsi que les pastilles sonores « Le chant du geste » installé tout récemment devant chaque artisan du village, proposant des immersions sonores dans le travail quotidien propre à chaque artisan.

Centre de création musicale Voce Piazza à Chjesgia, 20220 Pigna, France Pigna 20220 Haute-Corse Corse 0495617313 http://www.centreculturelvoce.org

Visite du village avec en accès libre les guides « Strada Musicale », ainsi que les pastilles sonores « Le chant du geste » installé tout récemment devant chaque artisan du village, proposant des le…

Pigna