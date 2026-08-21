Visite du village, Centre-Bourg, Le Murat

Informations pratiques

Visite du village Dimanche 20 septembre, 10h00 Centre-Bourg Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite commentée du village de Virieu-le-Grand.

Rendez-vous devant la statue d’Honoré d’Urfé.

Centre-Bourg Place d’Honoré d’Urfé 01510 Virieu-le-Grand Le Murat 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du village de Virieu-le-Grand.

©CC Bugey-Sud / L.Madelon