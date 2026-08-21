AGENDA · Le Murat
Visite du village, Centre-Bourg, Le Murat
dimanche 20 septembre 2026 · Centre-Bourg · Le Murat
Informations pratiques
Visite du village Dimanche 20 septembre, 10h00 Centre-Bourg Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite commentée du village de Virieu-le-Grand.
Rendez-vous devant la statue d’Honoré d’Urfé.
Centre-Bourg Place d’Honoré d’Urfé 01510 Virieu-le-Grand Le Murat 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Visite commentée du village de Virieu-le-Grand.
©CC Bugey-Sud / L.Madelon