Aurons

Visite du village d’Aurons

Mardi 30 juin 2026 de 18h à 19h.

Mardi 28 juillet 2026 de 18h à 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre du village Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-28

Un village perché et paisible au cœur du Massif des Costes voici une brève présentation d’Aurons, la perle du Val de Cuech. Envie d’en savoir plus ? Anne va tout vous dire lors de cette visite commentée !

Nous évoquerons l’histoire des lieux, mais aussi les activités et personnalités du du village. .

Centre du village Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

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English :

A peaceful hilltop village in the heart of the Massif des Costes: this is a brief introduction to Aurons, the pearl of the Val de Cuech. Want to know more? Anne will tell you all about it during this guided tour!

L’événement Visite du village d’Aurons Aurons a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes