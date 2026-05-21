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Fête de la Musique à Aurons Place Du Boulodrome Aurons

Fête de la Musique à Aurons Place Du Boulodrome Aurons samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place Du Boulodrome

Adresse : Boulodrome d'Aurons

Ville : 13121 Aurons

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Aurons

Fête de la Musique à Aurons

Samedi 20 juin 2026 à partir de 16h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez célébrer la musique comme il se doit à Aurons !
Une soirée musicale, dansante et chaleureuse au coeur de la Perle du Val de Cuech .

Au programme
– de 16h à 17h concert du Conservatoire de Musique -M- de Pélissanne
– Groupes pendant l’apéritif
– Soirée Johnny

Restauration sur place assurée par le Bistrot basque (réservation conseillée).   .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02 

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English :

Let’s celebrate the National music day in Aurons !

L’événement Fête de la Musique à Aurons Aurons a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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