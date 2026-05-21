Fête de la Musique à Aurons Place Du Boulodrome Aurons
Fête de la Musique à Aurons Place Du Boulodrome Aurons samedi 20 juin 2026.
Aurons
Fête de la Musique à Aurons
Samedi 20 juin 2026 à partir de 16h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez célébrer la musique comme il se doit à Aurons !
Une soirée musicale, dansante et chaleureuse au coeur de la Perle du Val de Cuech .
Au programme
– de 16h à 17h concert du Conservatoire de Musique -M- de Pélissanne
– Groupes pendant l’apéritif
– Soirée Johnny
Restauration sur place assurée par le Bistrot basque (réservation conseillée). .
Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02
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English :
Let’s celebrate the National music day in Aurons !
L’événement Fête de la Musique à Aurons Aurons a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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