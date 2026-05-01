Vide-grenier d’Aurons Place Du Boulodrome Aurons

Aurons

Vide-grenier d’Aurons

Dimanche 31 mai 2026 de 7h à 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le vide-grenier d’Aurons revient !

Au coeur du village et dans ses ruelles, chinez les bonnes affaires et trouvez peut-être la perle rare.

Déambulez entre les étals installés à l’ombre des platanes et des vieilles pierres du village d’Aurons. Vous y dénicherez peut-être le bibelot ou le détail qui manquait à votre intérieur !



Tout au long de la journée, une buvette et un service de restauration seront disponibles. .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 62 16 17

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English :

Aurons’garage sale in back !

In the heart of the village and in its alleys, hunt for bargains.

L’événement Vide-grenier d’Aurons Aurons a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes