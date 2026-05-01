Nettoyons le Sud à Aurons Place Du Boulodrome Aurons
Nettoyons le Sud à Aurons Place Du Boulodrome Aurons samedi 30 mai 2026.
Aurons
Nettoyons le Sud à Aurons
Samedi 30 mai 2026 de 10h à 12h. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
A l’occasion de la 4e édition de l’opération Nettoyons le Sud menée par la Région, les Auronais se mobilisent pour une grande collecte de déchets.
A 10h, rendez-vous sur la place du boulodrome pour un café avant de s’équiper et de partir dans les ruelles et abords du village à la recherche de déchets. Un geste citoyen pour améliorer notre environnement direct et sensibiliser à l’impact des différents types de déchets. .
Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02
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English :
For the 4th year in South of France, the opération Nettoyons le Sud (Clean South) mobilize inhabitants like here in Aurons.
L’événement Nettoyons le Sud à Aurons Aurons a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes