Conférence L’eau, ressource vitale, sa maîtrise ancestrale avenue Gaston Cabrier Aurons
Conférence L’eau, ressource vitale, sa maîtrise ancestrale avenue Gaston Cabrier Aurons jeudi 28 mai 2026.
Aurons
Conférence L’eau, ressource vitale, sa maîtrise ancestrale
Jeudi 28 mai 2026 à partir de 19h. avenue Gaston Cabrier Médiathèque Le Petit Prince Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
La Médiathèque Le Petit Prince poursuit son cycle de conférences !
Christine Delaval viendra évoquer la gestion de l’eau au cours de l’histoire et les savoir-faire développés par l’homme.
Les aiguiers du Vaucluse, les lavognes et toits-citernes des Causses, les mines d’eau ou galeries drainantes, les glacières autant d’éléments qui seront abordés pour illustrer les différentes façons de gérer l’eau en fonction des régions et des saisons.
L’eau défis et génies d’autrefois
– Quête vitale dompter la nature avant 1950
– Savoir-faire système ingénieux de captage et de stockage
– Héritage modèle ancestraux de développement durable .
avenue Gaston Cabrier Médiathèque Le Petit Prince Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 60 13 biblio.aurons@hotmail.com
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English :
The Médiathèque Le Petit Prince continues its lecture series !
Christine Delaval will talk about the water management in history and how humans have developped skills for this.
L’événement Conférence L’eau, ressource vitale, sa maîtrise ancestrale Aurons a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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