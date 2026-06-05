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Visite du village de Bourisp RDV devant l’église Bourisp

Visite du village de Bourisp RDV devant l’église Bourisp jeudi 8 octobre 2026.

Lieu : RDV devant l'église

Adresse : BOURISP

Ville : 65170 Bourisp

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 8 octobre 2026

Fin : jeudi 8 octobre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 15 15 Tarif réduit

Bourisp

Visite du village de Bourisp

RDV devant l’église BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 14:30:00
fin : 2026-10-08 16:30:00

Date(s) :
2026-10-08

Autour de son église remarquable par ses peintures murales qui ornent l’intérieur
du sol au plafond, le village de Bourisp s’étend rive droite de la Neste. Vous découvrirez le patrimoine rural de ce village (fontaine, abreuvoir, lavoir, ferroir à boeufs, maisons…) comme témoins d’une société agropastorale.
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RDV devant l’église BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

Surrounded by a church remarkable for its floor-to-ceiling murals
the village of Bourisp stretches along the right bank of the Neste. Discover the village?s rural heritage (fountain, drinking trough, wash-house, ox-rail, houses, etc.), witness to an agropastoral society.

L’événement Visite du village de Bourisp Bourisp a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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