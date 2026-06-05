Bourisp

Visite du village de Bourisp

RDV devant l’église BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 14:30:00

fin : 2026-10-08 16:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Autour de son église remarquable par ses peintures murales qui ornent l’intérieur

du sol au plafond, le village de Bourisp s’étend rive droite de la Neste. Vous découvrirez le patrimoine rural de ce village (fontaine, abreuvoir, lavoir, ferroir à boeufs, maisons…) comme témoins d’une société agropastorale.

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RDV devant l’église BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Surrounded by a church remarkable for its floor-to-ceiling murals

the village of Bourisp stretches along the right bank of the Neste. Discover the village?s rural heritage (fountain, drinking trough, wash-house, ox-rail, houses, etc.), witness to an agropastoral society.

L’événement Visite du village de Bourisp Bourisp a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65