Visite du village de Bouvines, Bouvines, Bouvines

Informations pratiques

Visite du village de Bouvines Dimanche 20 septembre, 14h30 Bouvines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Monsieur Jean-Louis Pelon, guide conférencier, effectuera un tour des points patrimoniaux du village (fontaine, chapelles, monastère…). La visite s’chèvera sur les vitraux de l’Eglise, avant un concert d’orgue dans celle-ci.

Bouvines Chaussée Brunehaut, Bouvines Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France

Visite guidée des points d’intérêt patrimoniaux de la ville

©Mairie de Bouvines