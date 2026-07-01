AGENDA · Bouvines
Visite du village de Bouvines, Bouvines, Bouvines
dimanche 20 septembre 2026 · Bouvines
Informations pratiques
Visite du village de Bouvines Dimanche 20 septembre, 14h30 Bouvines Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Monsieur Jean-Louis Pelon, guide conférencier, effectuera un tour des points patrimoniaux du village (fontaine, chapelles, monastère…). La visite s’chèvera sur les vitraux de l’Eglise, avant un concert d’orgue dans celle-ci.
Bouvines Chaussée Brunehaut, Bouvines Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France
Visite guidée des points d’intérêt patrimoniaux de la ville
©Mairie de Bouvines
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