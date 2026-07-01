UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bouvines

Visite du village de Bouvines, Bouvines, Bouvines

dimanche 20 septembre 2026 · Bouvines

Visite du village de Bouvines, Bouvines, Bouvines

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bouvines
Adresse
Chaussée Brunehaut, Bouvines
Ville
59830 Bouvines
Département
Nord

Visite du village de Bouvines Dimanche 20 septembre, 14h30 Bouvines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Monsieur Jean-Louis Pelon, guide conférencier, effectuera un tour des points patrimoniaux du village (fontaine, chapelles, monastère…). La visite s’chèvera sur les vitraux de l’Eglise, avant un concert d’orgue dans celle-ci.

Bouvines Chaussée Brunehaut, Bouvines Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France
Visite guidée des points d’intérêt patrimoniaux de la ville

©Mairie de Bouvines

À voir aussi à Bouvines (Nord)