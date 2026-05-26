Pouzac

Visite du village et de l’église de Pouzac

Rendez-vous devant l’église POUZAC Pouzac Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 15:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-31

La maison des Ferrère vous propose des visites guidées du village de Pouzac et de son église.

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Rendez-vous devant l’église POUZAC Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28 ferrere.baroquepyreneen@orange.fr

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English :

The house of Ferrère offers guided tours of the village of Pouzac and its church.

L’événement Visite du village et de l’église de Pouzac Pouzac a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65