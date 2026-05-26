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Visite du village et de l’église de Pouzac Rendez-vous devant l’église Pouzac

Visite du village et de l’église de Pouzac Rendez-vous devant l’église Pouzac lundi 31 août 2026.

Lieu : Rendez-vous devant l’église

Adresse : POUZAC

Ville : 65200 Pouzac

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 31 août 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif

Pouzac

Visite du village et de l’église de Pouzac

Rendez-vous devant l’église POUZAC Pouzac Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 15:00:00
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-31

La maison des Ferrère vous propose des visites guidées du village de Pouzac et de son église.
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Rendez-vous devant l’église POUZAC Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28  ferrere.baroquepyreneen@orange.fr

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English :

The house of Ferrère offers guided tours of the village of Pouzac and its church.

L’événement Visite du village et de l’église de Pouzac Pouzac a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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