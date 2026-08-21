Visite du village médiéval de Pérouges, Office de tourisme Pérouges, Pérouges

Informations pratiques

Visite du village médiéval de Pérouges 19 et 20 septembre Office de tourisme Pérouges Ain

Tarif unique : 3,50 € pour tous, au lieu de 7€ hors JEP. Réservation obligatoire (y compris les enfants) en ligne ou sur place au bureau touristique de Pérouges. Ouverture billetterie : 15 août 2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vous pensez/souhaitez connaitre Pérouges ? La visite guidée de la cité médiévale vous en apprend plus sur l’histoire, les édifices principaux et leurs fonctions ancestrales. Les Journées européennes du patrimoine c’est l’occasion de (re)visiter la cité à tarif préférentiel.

Office de tourisme Pérouges 9, route de la Cité, 01800 Pérouges, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Pérouges 01800 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 09 67 12 70 84 http://www.perouges-bugey-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « https://mini.perouges-bugey.com/RESA-Perouges-JEP »}] La cité de Pérouges a remplacé, sur la fin du XIVe siècle/début du XVe siècle, une vieille forteresse, afin de profiter du passage des marchands toujours plus nombreux à arpenter la route des grandes foires. Le petit bourg a vécu du tissage du chanvre et du travail du cuir jusqu’au XIXe siècle. Restaurée de manière remarquable, vous ne serez pas dérangés par des éléments modernes ! Son arbre de la liberté, son histoire de ville frontière et ses anecdotes sauront vous plaire au fil des ruelles.

Journées européennes du patrimoine

©Marilou Perino / Pérouges Bugey Tourisme