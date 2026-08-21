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AGENDA · Pérouges

Visite du village médiéval de Pérouges, Office de tourisme Pérouges, Pérouges

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme Pérouges · Pérouges

Visite du village médiéval de Pérouges, Office de tourisme Pérouges, Pérouges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme Pérouges
Adresse
9, route de la Cité, 01800 Pérouges, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
01800 Pérouges
Département
Ain
Tarif
Tarif unique : 3,50 € pour tous, au lieu de 7€ hors JEP. Réservation obligatoire (y compris les enfants) en ligne ou sur place au bureau touristique de Pérouges. Ouverture billetterie : 15 août 2025

Visite du village médiéval de Pérouges 19 et 20 septembre Office de tourisme Pérouges Ain

Tarif unique : 3,50 € pour tous, au lieu de 7€ hors JEP. Réservation obligatoire (y compris les enfants) en ligne ou sur place au bureau touristique de Pérouges. Ouverture billetterie : 15 août 2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vous pensez/souhaitez connaitre Pérouges ? La visite guidée de la cité médiévale vous en apprend plus sur l’histoire, les édifices principaux et leurs fonctions ancestrales. Les Journées européennes du patrimoine c’est l’occasion de (re)visiter la cité à tarif préférentiel.

Office de tourisme Pérouges 9, route de la Cité, 01800 Pérouges, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Pérouges 01800 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 09 67 12 70 84 http://www.perouges-bugey-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « https://mini.perouges-bugey.com/RESA-Perouges-JEP »}] La cité de Pérouges a remplacé, sur la fin du XIVe siècle/début du XVe siècle, une vieille forteresse, afin de profiter du passage des marchands toujours plus nombreux à arpenter la route des grandes foires. Le petit bourg a vécu du tissage du chanvre et du travail du cuir jusqu’au XIXe siècle. Restaurée de manière remarquable, vous ne serez pas dérangés par des éléments modernes ! Son arbre de la liberté, son histoire de ville frontière et ses anecdotes sauront vous plaire au fil des ruelles.
Journées européennes du patrimoine

©Marilou Perino / Pérouges Bugey Tourisme