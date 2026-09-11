AGENDA · Le Croisic
visite du voilier Kurun, monument historique, ancienne criée, Le Croisic
samedi 19 septembre 2026 · ancienne criée · Le Croisic
Informations pratiques
visite du voilier Kurun, monument historique 19 et 20 septembre ancienne criée Loire-Atlantique
visite par petits groupes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir avec les Amis du Kurun le mythique bateau de Jacques-Yves Le Toumelin, classé monument historique.
ancienne criée place Boston Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir avec les Amis du Kurun le mythique bateau de Jacques-Yves Le Toumelin, classé monument historique.
©ville du croisic
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