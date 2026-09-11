visite du voilier Kurun, monument historique, ancienne criée, Le Croisic

Informations pratiques

visite du voilier Kurun, monument historique 19 et 20 septembre ancienne criée Loire-Atlantique

visite par petits groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir avec les Amis du Kurun le mythique bateau de Jacques-Yves Le Toumelin, classé monument historique.

ancienne criée place Boston Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez découvrir avec les Amis du Kurun le mythique bateau de Jacques-Yves Le Toumelin, classé monument historique.

©ville du croisic