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AGENDA · Le Croisic

visite du voilier Kurun, monument historique, ancienne criée, Le Croisic

samedi 19 septembre 2026 · ancienne criée · Le Croisic

visite du voilier Kurun, monument historique, ancienne criée, Le Croisic

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
ancienne criée
Adresse
place Boston
Ville
44490 Le Croisic
Département
Loire-Atlantique
Tarif
visite par petits groupes

visite du voilier Kurun, monument historique 19 et 20 septembre ancienne criée Loire-Atlantique

visite par petits groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir avec les Amis du Kurun le mythique bateau de Jacques-Yves Le Toumelin, classé monument historique.

ancienne criée place Boston Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir avec les Amis du Kurun le mythique bateau de Jacques-Yves Le Toumelin, classé monument historique.

©ville du croisic

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