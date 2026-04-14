Visite d’un ancien verger transformé en jardin, Les 3 Clochers, Teilhède

Visite d’un ancien verger transformé en jardin 6 et 7 juin Les 3 Clochers Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

L’idée ici est le laisser-faire sur une bonne partie du terrain.

Je partagerai avec vous mes connaissances et mes astuces pour cultiver un jardin à la fois sauvage et maîtrisé.

Le jardin s’organise autour de deux espaces distincts :

D’un côté, des carrés de culture dédiés aux plantes vivaces et aromatiques, résistantes à la sécheresse : sauges, cistes, rosiers, origans, romarin… J’y glisse aussi des fleurs annuelles mellifères, quelques légumes, et laisse volontiers la place aux plantes qui s’invitent d’elles-mêmes.

L’autre partie est une prairie sauvage, libre d’évoluer à sa guise. Elle change de couleurs au fil des saisons et apporte ses surprises et ses émerveillements…

Je crée des petits chemins entre les hautes herbes pour faciliter la balade. La mare anime le lieu, crée un écosystème naturel et attire la petite faune.

Les 3 Clochers 1,Impasse de la Verrerie 63460 Teilhede Teilhède 63460 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0780036525 https://www.facebook.com/les3clochers/ A 15 minutes de Riom, 10 minutes de Chatel-Guyon

Parking devant la mairie ou sur la place près du cimetière

L’idée ici est le laisser-faire sur une bonne partie du terrain.

©dominique Braun