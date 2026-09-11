Visite d’un atelier de restauration d’objets d’art, Le Croisic, Le Croisic
samedi 19 septembre 2026 · Le Croisic
Informations pratiques
Visite d’un atelier de restauration d’objets d’art 19 et 20 septembre Le Croisic Loire-Atlantique
Limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Atelier de restauration d’objets d’arts du feu
Venez découvrir ce métier à travers plusieurs exemples de restauration, selon le type d’objet, son état de conservation et le souhait de son propriétaire : une restauration délimitée qui ne recouvre pas la surface originale tout en redonnant à l’objet sa forme et son décor lorsqu’il est connu, une restauration presque invisible pour des objets décoratifs, une restauration de type archéologique pour stabiliser un objet et stopper sa dégradation, etc. Je vous expliquerai aussi mon parcours et mon expérience de plus de 35 ans de métier.
Le Croisic 5 quai Hervé Rielle 44490 e Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0688560039 https://restauration-arts-du-feu.fr [{« type »: « email », « value »: « veronique.treluyer@gmail.com »}] C’est un atelier de restauration de céramiques, verres et émaux. Je l’ai inauguré il y a 3 ans. Je restaure des objets appartenant à des musées nationaux ou à des monuments nationaux, des particuliers, des maisons de vente aux enchères. Je partage mon activité entre le Croisic et Paris. Gare TGV à 5mn à pied
Arrêt de bus Lila presqu’île n.5 et 6 à 2mn à pied de l’atelier
Parking 1ere à droite en face de l’atelier
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Visite limitée à 10 personnes par créneau.
Atelier de restauration d’objets d’arts du feu
©Véronique Tréluyer
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