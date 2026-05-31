Visite d’un authentique château du XVe siècle et de ses jardins, Château de la Motte, Chalandray

Visite d’un authentique château du XVe siècle et de ses jardins 19 et 20 septembre Château de la Motte Vienne

Gratuit. Entrée libre. Fermeture des portes à 17h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez au cœur d’un domaine médiéval et laissez-vous guider au sein d’un château datant de 1458, de son jardin médiéval, de son verger et de ses plans d’eau.

Très bel exemple de l’architecture de la seconde moitié du XVe siècle, le château de la Motte est un centre d’exploitation domanial.

Sont visibles : le château, les communs, la basse-cour, le verger, le potager, les viviers et les prairies.

Château de la Motte Lieu-dit Vieux Château, 86190 Chalandray, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Chalandray 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549392613 La première mention connue date de 1389. Le château se compose d’un grand bâtiment rectangulaire, flanqué de deux tours cylindriques sur les angles de la façade sud et d’une tour d’escalier pentagonale vers le milieu de la face opposée. Les deux longs côtés sont percés de grandes croisées richement décorées de fines moulures qui se développent parfois en accolades multiples sur le linteau. Les pignons ont conservé, à la naissance des rampants, deux sculptures de félins en ronde-bosse. L’intérieur a conservé sa distribution ancienne. Toutes les pièces possèdent une cheminée, plus grandes et décorées dans les pièces du corps de bâtiment. La distribution verticale s’effectue grâce au large escalier en vis dont les revers de marches sont creusés d’arcs de cercle pour faire jouer la lumière. A son dernier palier prend naissance un petit escalier qui desservait une pièce au sommet de la cage et qui est logé dans une tourelle en encorbellement à culot mouluré. Ce château est représentatif d’une série de logis de la deuxième moitié du XVe siècle. Accès sur rendez-vous

Plongez au cœur d’un domaine médiéval et laissez-vous guider au sein d’un château datant de 1458, de son jardin médiéval, de son verger et de ses plans d’eau…

©Gilberte Cottrell