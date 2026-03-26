Visite d’un domaine cidricole la Maison To Les Roullières Foussais-Payré

Visite d’un domaine cidricole la Maison To

Les Roullières 7 impasse des lavoirs Foussais-Payré Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 11:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Rencontrez Margaux, une jeune exploitante é-pa-tante !

Au cœur de ses 3 hectares de vergers bio, Margaux cultive bien plus que des pommes et des poires. Elle cultive une vision.

Fondée en 2022, la Maison To cultive en bio 16 variétés de pommes et 5 de poires. Récoltés à la main et travaillés au rythme des saisons, les fruits donnent naissance à des cuvées pensées comme de véritables millésimes.

Aux côtés de son fidèle compagnon Taku, Margaux vous ouvre les portes de son domaine. Au programme découverte des vergers, immersion dans le local de transformation, et explication de tout le processus, du fruit à la bouteille.

Les cidres, poirés et jus fermentent naturellement pour exprimer la pureté du fruit et la singularité du millésime.

Ici, rien n’est standardisé chaque année raconte une nouvelle histoire.

La visite se conclut par une dégustation des différentes créations du domaine.

Un moment pour goûter le terroir… et peut-être révéler le héros épicurien qui sommeille en vous.

LE MARDI 18 AOUT à 11h

– Lieu de rendez-vous 7 impasse des lavoirs les Roullières 85240 Foussais-Payré

– Durée : 1h de visite

– Tout public

– Places limitées – réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site non accessible aux personnes à mobilité réduite

CONSIGNES DE VISITES

– Merci de vous présenter sur place avec votre billet 10 minutes avant le début de la visite.

– Prévoir des chaussures et tenue adaptées, visite en extérieur

– Arrêt de la billetterie la veille à 18h30.

Billetterie en ligne à venir .

Les Roullières 7 impasse des lavoirs Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 99 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Meet Margaux, a young, e-pa-tante operator!

L’événement Visite d’un domaine cidricole la Maison To Foussais-Payré a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin