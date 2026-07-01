Visite d’un fournil avec four à bois à gueulard, Vagabonde – pain bien élevé, Brosses

Informations pratiques

Visite d’un fournil avec four à bois à gueulard Dimanche 20 septembre, 09h00 Vagabonde – pain bien élevé Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Rebecca Corazza vous ouvre les portes de sa boulangerie Vagabonde « Pain bien élevé ». Venez observer la chauffe quotidienne du four. Rebecca Corazza vous expliquera comment elle a co-construit le four avec un professionnel, constructeur de fours traditionnels à gueulard, ainsi que son fonctionnement et la production de pain au levain.

Vagabonde – pain bien élevé 11 place des Marronniers, 89660 Brosses Brosses 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 17 15 12 21 Cet atelier et son four ont été construits dans une ancienne ruine en 2022 dans la tradition avec un constructeur venu de la région de Bordeaux, un des derniers en activité (Voisin). Parking possible sur la place devant le fournil.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Rebecca Corazza vous ouvre les portes de sa boulangerie Vagabonde – pain bien élevé. Venez observer la chauffe quotidienne du four. Rebecca vous a…

© Rebecca Corazza Juan