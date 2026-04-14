Visite d’un jardin bucolique, entre vivaces, arbustes, fleurs, et parfum des roses., Le Jardin de Mireille, Auriac-sur-Dropt

Visite d’un jardin bucolique, entre vivaces, arbustes, fleurs, et parfum des roses. 5 – 7 juin Le Jardin de Mireille Lot-et-Garonne

4,50€, gratuit jusqu’à 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Une passionnée de roses anciennes vous accueille dans son jardin, où vous pourrez admirer près de trois cents rosiers anciens, anglais ou multiflores, mêlés à un grand nombre de vivaces : iris, hémérocalles, géraniums…

Des arbres et arbustes rares, dénichés lors de foires aux plantes ou d’échanges avec d’autres passionnés de jardins, rythment les espaces et donnent du relief à l’ensemble. Des ferronneries et sculptures jouent avec les perspectives, tandis que les massifs fleuris sont soulignés par de larges allées engazonnées.

Des pergolas soutiennent les rosiers grimpants, et un coin zen ouvrant sur la vallée du Dropt conduit jusqu’à la mare. Vous y découvrirez également une volière d’oiseaux et un potager.

Le Jardin de Mireille 622 Chemin de la Gare, 47120 Auriac-sur-Dropt, France Auriac-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553202310 https://jardin-de-mireille.jimdo.com Plus de 30 ans après son installation au lieu-dit Le Fenouil, Mireille Roussille décide en 2004 de créer un jardin sur les terres agricoles entourant son habitation. En véritable passionnée, elle arpente les fêtes des plantes et devient adepte des échanges entre amis de boutures, plants, graines… L’aventure commence alors. Autour d’une cabane en bois, elle compose de très nombreux massifs. Des chemins sinueux et parfois étroits permettent de découvrir de très belles mises en scène tandis que de grandes allées enherbées procurent des ouvertures. Différentes pergolas, devenues supports des grimpantes, ponctuent le dessin du jardin composé de multiples vivaces, arbres et arbustes choisis pour leurs couleurs, leurs formes ou leurs senteurs. Plus loin, un bassin accueille des plantes aquatiques tandis que les légumes du potager éveillent les papilles. Dans ce méli-mélo végétal, Mireille aime présenter sa plante vedette avec sa collection de plus de 300 variétés de roses anciennes, anglaises et multiflores. L’ensemble, avec une vue sur la campagne de la vallée du Dropt, est devenu une véritable source d’inspiration pour les visiteurs.

Une passionnée de roses anciennes vous accueille dans son jardin, où vous pourrez admirer près de trois cents rosiers anciens, anglais ou multiflores, mêlés à un grand nombre de vivaces : iris, Des…

©Roussille Mireille propriétaire