Visite d’un jardin d’agrumes, Jardin d’Agrumes, Flogny-la-Chapelle

Visite d’un jardin d’agrumes 6 et 7 juin Jardin d’Agrumes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

« Exceptionnel ! Agrumes cultivés dans l’Yonne et producteurs de fruits »

Admirez les 27 variétés d’agrumes dans des bacs, qui produisent des fruits succulents. Une dégustation de confitures d’agrumes sera proposée.

Jardin d’Agrumes 31 Grande Rue, 89360 Flogny-la-Chapelle Flogny-la-Chapelle 89360 La Chapelle-Vieille-Forêt Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 52 96 99 89 Parking disponible à proximité.

« Exceptionnel ! Agrumes cultivés dans l’Yonne et producteurs de fruits »

© Rolland Hugot