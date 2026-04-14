Visite d’un jardin d’agrumes, Jardin d’Agrumes, Flogny-la-Chapelle
Visite d’un jardin d’agrumes, Jardin d’Agrumes, Flogny-la-Chapelle samedi 6 juin 2026.
Visite d’un jardin d’agrumes 6 et 7 juin Jardin d’Agrumes Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
« Exceptionnel ! Agrumes cultivés dans l’Yonne et producteurs de fruits »
Admirez les 27 variétés d’agrumes dans des bacs, qui produisent des fruits succulents. Une dégustation de confitures d’agrumes sera proposée.
Jardin d’Agrumes 31 Grande Rue, 89360 Flogny-la-Chapelle Flogny-la-Chapelle 89360 La Chapelle-Vieille-Forêt Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 52 96 99 89 Parking disponible à proximité.
« Exceptionnel ! Agrumes cultivés dans l’Yonne et producteurs de fruits »
© Rolland Hugot